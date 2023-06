"Titan"-Unglück: 19-Jähriger wollte unter Wasser Weltrekord aufstellen

Ursprünglich habe sie den Tauchgang zur "Titanic" zusammen mit ihrem Mann - einem britisch-pakistanischen Unternehmensberater - unternehmen wollen, sagte Christine Dawood in dem Interview, das die BBC in der Nacht zu Montag veröffentlichte. Aber die Corona-Pandemie habe das Vorhaben durchkreuzt - und ihr Sohn selbst Interesse daran gezeigt.

Das Tauchboot "Titan" soll auf dem Weg zum Wrack implodiert sein. Alle fünf Insassen sind dabei offenbar ums Leben gekommen. © OceanGate Expeditions/AP/dpa

Bevor beide Männer schließlich mit drei anderen Abenteurern die "Titan" bestiegen, hätten sie sich noch umarmt und Witze gemacht, schilderte sie.

Dann glitt das Tauchboot zum legendären Wrack des Luxusliners in 3800 Meter Tiefe hinab, während Christine Dawood und ihre 17 Jahre alte Tochter Alina an Bord des Mutterschiffs "Polar Prince" ausharrten.

Irgendwann hätten sie dann gehört, dass der Kontakt zur "Titan" abgerissen sei. "Der Satz 'wir haben die Verbindung verloren"'.. diesen Satz will ich in meinem Leben nie mehr hören", erzählte die Witwe mit stockender Stimme. "In dem Moment habe ich nicht verstanden, was das bedeutet. Ab da ging es dann bergab."

Die Stimmung während der Rettungsmission sei nach einiger Zeit umgeschlagen, aus Optimismus sei Verzweiflung geworden. "Ich glaube, ich habe die Hoffnung verloren, als wir die Marke von 96 Stunden überschritten haben", erinnerte sich Dawood - für diese Zeitspanne hätten die Sauerstoffreserven an Bord der "Titan" in etwa reichen sollen.