Titanic-Tauchboot verschollen: Stiefsohn von vermisstem Milliardär feiert auf Konzert

San Diego (Kalifornien/USA) - Es sollte eine Einmal-im-Leben-Erfahrung werden, doch sie endete in einem tragischem Vermisstenfall. Am Sonntag, dem 18. Juni ging ein U-Boot im Atlantik auf Tauchgang, um dort das Wrack der 1912 gesunkenen Titanic zu besichtigen. Nach nur wenigen Stunden galt es bereits als verschollen . Mit an Bord: der britische Milliardär Hamish Harding (58). Nun sorgt ausgerechnet dessen Stiefsohn für Schlagzeilen.

Das Tauchboot des Unternehmens OceanGate Expeditions, wird in der Nähe des "Titanic"-Wracks im Atlantik vermisst. Mit an Bord: der britische Milliardär Hamish Harding (58). © Dirty Dozen Productions/PA Media/dpa

Erst am Montag hatte der 37-jährige Brian Szasz auf Facebook sowie auf Twitter mitgeteilt, dass auch Hardin sich unter den Vermissten befindet: "Hamish, mein Stiefvater, ist in einem U-Boot verschollen, und ich bete, dass die Rettungsaktion erfolgreich sein wird."

Doch dieser verzweifelte Hilferuf eines Familienmitgliedes wurde nur wenige Minuten später auch schon wieder überschattet – von einem Konzertbesuch.

Wie die Los Angeles Times berichtete, verkündete Szasz nur wenige Momente später, dass er eine "Blink-182"-Show im kalifornischen San Diego besuche.

In einem Twitter-Beitrag, der sich direkt an die Band wandte, schrieb er: "Mein Stiefvater Hamish ist auf diesem U-Boot auf See verschollen. Ich bin am Boden zerstört, aber ich komme heute Abend zur Show in San Diego, damit Ihr mir Hoffnung geben und mich aufmuntern könnt."