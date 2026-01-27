Todes-Drama im Schnee: Deutscher Snowboarder erliegt schweren Kopfverletzungen

Oberdamüls - Ein 21-jähriger Deutscher ist nach einem heftigen Snowboard-Unfall in Österreich ums Leben gekommen.

Ein junger Mann aus Deutschland ist nach einem folgenschweren Sturz mit seinem Snowboard ums Leben gekommen. (Symbolbild) © 123RF/cppzoe

Der junge Mann war bereits am 17. Januar im Skigebiet Damüls auf tragische Weise gestürzt. Am Dienstag starb er an den Folgen, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilte.

Am Tag des Unglücks war er mit seinem Snowboard von der Piste abgekommen und einen Abhang hinter gerauscht.

Dabei überquerte er einen Weg, der zuvor von einer Pistenraupe platt gewalzt wurde. Dies wurde ihm zum Verhängnis.

Mit seinem Board blieb der 21-Jährige in einer Mulde hängen, woraufhin sein Untersatz durchbrach und ihn mit dem Kopf voran auf dem Boden aufschlagen ließ.

Trotz eines Helms zog sich der Mann schwerste Kopfverletzungen zu.