Todesdrama in Burrito-Fabrik: 19-Jähriger von Fleischwolf erfasst

Vernon (Kalifornien/USA) - Was für ein fürchterliches Unglück . Ein 19-Jähriger wurde in den USA von einem industriellen Fleischwolf erfasst. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Alles in Kürze

Der 19-Jährige kam durch einen Industrie-Fleischwolf ums Leben. (Symbolbild) © 123rf/davit85

Nach dem schrecklichen Unglück vom Sonntag stehen die Angestellten der Burrito-Fabrik in Vernon (Kalifornien) unter Schock.

Der junge Fabrikarbeiter, dessen Name nicht veröffentlicht wurde, kam am Sonntagabend ums Leben. Nach allem was bekannt ist, wollte der 19-Jährige soeben einen industriellen Fleischwolf reinigen, berichtet abc7.

Doch plötzlich schaltete sich die Maschine an: Der junge Mann rief noch um Hilfe, seine Kollegen versuchten noch, die Maschine abzuschalten. Vergeblich.

Der 19-Jährige wurde regelrecht zerhäckselt. Seine Kollegen mussten alles mitansehen, sie standen nach dem Vorfall unter Schock.