Tödlicher Arbeitsunfall auf Bahn-Baustelle im Sauerland

Kirchhundem (Kreis Olpe) - Auf einer Großbaustelle der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen ist ein 45-jähriger Bauarbeiter am Montag von einem Radlader überrollt worden.

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Kirchhundem ist ein 45 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Vieles ist noch unklar. © Berthold Stamm/dpa

Der Mann starb noch vor Ort an seinen Verletzungen, wie die Polizei in Olpe am Montagabend mitteilte.

Der tödliche Arbeitsunfall ereignete sich demnach am Nachmittag in Kirchhundem. Wie genau es dazu kam, sei noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen.