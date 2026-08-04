Tödlicher Arbeitsunfall auf Bahn-Baustelle im Sauerland
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Kirchhundem (Kreis Olpe) - Auf einer Großbaustelle der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen ist ein 45-jähriger Bauarbeiter am Montag von einem Radlader überrollt worden.
Der Mann starb noch vor Ort an seinen Verletzungen, wie die Polizei in Olpe am Montagabend mitteilte.
Der tödliche Arbeitsunfall ereignete sich demnach am Nachmittag in Kirchhundem. Wie genau es dazu kam, sei noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen.
An dem Einsatz waren unter anderem die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Bundespolizei beteiligt.
Außerdem wurden das Amt für Arbeitsschutz sowie die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung eingeschaltet.
Titelfoto: Berthold Stamm/dpa