VW-Bus wird unter umstürzendem Baum begraben: Familie eingeschlossen!

Hamburg - Dramatische Momente in Hamburg : Am frühen Dienstagmorgen ist eine Familie durch einen umstürzenden Baum in ihrem Fahrzeug eingeschlossen worden. Die Feuerwehr musste sie befreien.

Der VW-Bus wurde vollständig unter dem umgestürzten Baum begraben. Die Feuerwehr musste die Insassen befreien. © Citynewstv

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 4.31 Uhr in der Kleiststraße/Ecke Eilbektal ereignet.

Während eines Unwetters stürzte ein Baum um und begrub den VW-Bus der siebenköpfigen Familie - vier Erwachsene und drei Kinder - unter sich. Vier weitere, unbesetzte Fahrzeuge wurden zudem durch herabfallende Äste beschädigt.

Die Insassen wurden in dem Bus eingeschlossen und konnten ihn nicht mehr selbständig verlassen. Sie mussten durch die Feuerwehr gerettet werden, die durch das automatische E-Call-System des VWs alarmiert worden war.

Die Familie hatte großes Glück, lediglich eine Person wurde laut der Feuerwehr bei dem Unglück schwer verletzt. Die übrigen sechs erlitten leichte Verletzungen, trotzdem kamen allesamt ins Krankenhaus.