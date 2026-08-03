Schwierige Bergtour nahe Zugspitze: Wanderer tot gefunden

Garmisch-Partenkirchen - Tödlicher Absturz in der Nähe der Zugspitze, Deutschlands höchstem Gipfel: Ein 68 Jahre alter Bergsteiger aus Baden-Württemberg ist auf der Südseite des Jubiläumsgrats leblos gefunden worden.

Südseitig vom Jubiläumsgrat wurde der Mann leblos gefunden. © DPA/ Angelika Warmuth

"Der hinzugezogene Bergwacht-Notarzt konnte nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen", teilte die Grenzpolizeiinspektion Murnau mit.

Der Jubiläumsgrat ist eine schwierige und lange Bergtour von der Zugspitze (2.962 Meter) zum Hochblassen (2.703 Meter).

"Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Bergsteiger im Laufe des Freitags, 31. Juli 2026, alleinbeteiligt rund 50 Höhenmeter südseitig vom Jubiläumsgrat abstürzte", hieß es von der Polizei.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Wo der Mann in Baden-Württemberg lebte, gab die Polizei am Abend nicht bekannt.