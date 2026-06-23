Tödlicher Badeunfall: Junger Mann (†18) springt ins Wasser und taucht nicht mehr auf

Höxter - In einer Freizeitanlage in Nordrhein-Westfalen hat ein tragischer Badeunfall die Sommerhitze überschattet.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Leichnam des verunglückten Badegasts aus dem Wasser ziehen. © Kreispolizeibehörde Höxter

Ein junger Mann (18) war am Dienstagnachmittag im Freizeitsee Höxter-Godelheim von einer Schwimmplattform ins Wasser gesprungen und anschließend nicht mehr aufgetaucht, wie die Kreispolizeibehörde mitteilte.

Erst im Zuge einer eingeleiteten Suchaktion fanden Rettungsschwimmer der Feuerwehr den leblosen Körper des 18-Jährigen.

Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

Die Plattform, von der aus der verunglückte Badegast ins kühle Nass gesprungen war, befand sich rund 50 Meter vom Ufer entfernt.