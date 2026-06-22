Tödlicher Sturz bei Konzert: Mann fällt von oberen Rängen in die Tiefe

New York (USA) - Bei einem Konzert der US-Rockband Goose im New Yorker Madison Square Garden ist ein 51-jähriger Besucher ums Leben gekommen.

Rettungskräfte eilten umgehend zu der Mehrzweckarena in Manhattan, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. © Heather Khalifa/FR172147 AP/AP/dpa

Wie Fox News unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend während des zweiten von zwei ausverkauften Konzerten der Band.

Laut dem New York Police Department (NYPD) wurden Einsatzkräfte kurz vor 22 Uhr zu der weltbekannten Arena gerufen. Vor Ort fanden sie einen bewusstlosen Mann mit schweren Verletzungen vor, die auf einen Sturz aus großer Höhe hindeuteten.

Der 51-Jährige wurde umgehend in das Krankenhaus NYC Health Hospitals/Bellevue gebracht, wo sein Tod festgestellt wurde.

Medienberichten zufolge stürzte der Mann aus dem Bereich der oberen Ränge auf der sogenannten 300er-Ebene des Madison Square Garden in die Tiefe.

Zum Zeitpunkt des Unglücks soll er gemeinsam mit seiner Ehefrau das Konzert besucht haben. Die genauen Umstände des Vorfalls werden derzeit von den Behörden untersucht.

Die Band Goose zeigte sich tief betroffen. In einer Stellungnahme auf Instagram erklärte die Gruppe, sie sei "zutiefst betrübt und erschüttert" über das tragische Ereignis. Gleichzeitig dankte sie den Rettungskräften und dem Personal der Arena für ihren schnellen Einsatz.