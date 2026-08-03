Schweres Lawinenunglück: Alle zehn Bergsteiger tot, auch Netflix-Star unter den Opfern
Von Mathis Richtmann und Karolin Buschmann
Islamabad - Nach dem verheerenden Lawinenunglück am Broad Peak im Karakorum-Gebirge im Norden Pakistans herrscht nun traurige Gewissheit: Alle Mitglieder der zehnköpfigen Bergsteigergruppe sind tot, darunter auch ihr Leiter Nirmal Purja (†43).
Demnach seien die Alpinisten am Donnerstag am rund 8050 Meter hohen Broad Peak von der Lawine überrascht und getötet worden. Das bestätigte der Alpine Club Pakistan der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend.
Der Kontakt zu der Gruppe sei nach dem Lawinenabgang am Donnerstagmorgen abgebrochen, hieß es vom APC. Es wurde eine große Rettungsaktion eingeleitet.
Unter den toten Alpinisten sind nach Angaben des ACP insgesamt sechs Bergsteiger aus Nepal, ein Bergsteiger aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger, eine Alpinistin aus den USA sowie eine Bergsteigerin aus dem Oman.
"Mit tiefer Trauer und unermesslichem Kummer bestätigen wir den tragischen Tod von Nirmal Purja", schrieb seine Firma in einer Stellungnahme auf Instagram.
Auch die Bergsteigerlegende Reinhold Messner würdigte Purja: "Was bleibt, ist nicht nur die Trauer über seinen Tod, sondern auch die Erinnerung an ein Leben, das er in vollen Zügen gelebt hat", so der 81-Jährige auf Instagram.
Nirmal Purja bestieg alle 14 Achttausender innerhalb von sieben Monaten
Der nepalesischstämmige Extremsportler machte unter anderem international Schlagzeilen, nachdem er 2019 in Rekordzeit alle 14 Achttausender innerhalb von sieben Monaten erklommen hatte. Im August 2023 wurde sein Rekord von einer Norwegerin und einem Nepalesen im Team übertroffen.
Die Netflix-Produktion "14 Peaks: Nothing is Impossible" widmet sich seiner Leistung. Sie zeigt die extremen Wetterbedingungen, denen Bergsteiger in den Höhen ausgesetzt sind und handelt von dem Balanceakt zwischen Leben und Tod bei Purjas Extrem-Expedition.
Zuvor veröffentlichte Purja unter dem Namen Nimsdai Purja eine Autobiografie, die zum Bestseller wurde.
Eine deutsche Fassung erschien im Jahr 2022 unter dem Titel "Jenseits des Möglichen: 1 Mann, 6 Weltrekorde, 14 Achttausender".
Laura Dahlmeier starb in der gleichen Region
Vor fast genau einem Jahr kam die Deutsche Laura Dahlmeier am 28. Juli 2025 beim Bergsteigen am Laila Peak ums Leben. Die Unglücksorte liegen nah beieinander.
Die 31-jährige ausgebildete Bergführerin war mit ihrer Seilpartnerin unterwegs, als sie beim Abstieg auf einer Höhe von 5700 Metern von einem Steinschlag am Kopf getroffen wurde. Sie war mutmaßlich sofort tot.
Titelfoto: Nirmal Purja/PA Wire/dpa