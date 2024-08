Schreckliche Tragödie! Bräutigam kommt einen Tag vor seiner Hochzeit ums Leben

Vor dem großen Tag passierte eine schreckliche Tragödie. Der Bräutigam starb. (Symbolbild) © 123RF/asphoto777

Kirk Walker und Robert McLaurin fuhren am vergangenen Samstagabend durch die Straßen New Yorks, als ein Pickup-Fahrer frontal in ihr Auto krachte. Das bestätigte die New Yorker Polizei gegenüber "People".

Beide Männer kamen bei dem Unfall ums Leben, zwei weitere Personen, die in den Crash verwickelt wurden, sollen sich derzeit im Krankenhaus befinden.

Der Fahrer des Pickups und sein 22-jähriger Beifahrer konnten sich aus dem Wagen retten, bevor dieser in Flammen aufging.

Nur einen Tag später sollte Walker seiner Verlobten Shauntea Weaver das Jawort geben. Doch anstatt ihre Hochzeit zu feiern, kam die ganze Familie zu einer Mahnwache zusammen. "Es kommt mir vor, als würde ich eine fiktive Fernsehsendung sehen. Es scheint mir nicht real zu sein", erklärt Walkers Verlobte.

Der Gedanke, an ihrem Hochzeitstag alleine nach Hause zu fahren, weil ein rücksichtsloser Autofahrer ihren Mann und seinen Cousin getötet hat, könne sich Weaver nicht vorstellen.