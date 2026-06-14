Mann stürzt an U-Bahnhof ins Gleisbett und kann sich nicht mehr selbst retten

Hamburg - Schock am Sonntagmorgen: An einem U-Bahnhof in Hamburg ist ein Mann ins Gleisbett gestürzt. Er kam nicht wieder zurück auf den Bahnsteig.

Der Mann erlitt bei seinem Sturz ins Gleisbett leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus. © NEWS5 / Fabian Höfig

Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte gegenüber TAG24, dass sich das Unglück gegen 8.09 Uhr am U-Bahnhof Niendorf Nord ereignet hatte.

Demnach war ein Mann aus noch ungeklärter Ursache vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt und konnte sich mehr eigenständig retten.

Nach TAG24-Informationen soll er im Rollstuhl gesessen haben, das konnte der Sprecher aber weder bestätigen noch dementieren.

Klar ist: Zeugen reagierten blitzschnell und wählten den Notruf, was für eine Sperrung des Bahnverkehrs sorgte. Die alarmierte Feuerwehr rettete den Mann daraufhin aus dem Gleisbett.