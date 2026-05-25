Notlandung in Heidelberg: Segelflieger geht über Biotop nieder

Heidelberg - Ein Segelflugzeug in Heidelberg hat am Sonntag plötzlich an Höhe verloren und musste außerplanmäßig auf einer Wiese notlanden. Der Pilot blieb glücklicherweise unversehrt.

Der Pilot leitete eine Notlandung in Heidelberg ein. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Pilot zuvor mit seinem Segelflugzeug auf dem Flugplatz Ludwigshafen-Dannstadt gestartet. Von dort aus sollte es nach einem Rundflug eigentlich auch wieder sicher zurück zum Ausgangspunkt gehen.

Doch auf dem Rückflug über Heidelberg verlor das Luftfahrzeug an Auftrieb. Der Pilot reagierte geistesgegenwärtig und leitete gegen 16 Uhr eine Notlandung ein.

Als Landeplatz suchte er sich aus der Luft ein Feldgebiet zwischen dem Heidelberger Airfield und der Bahnstadt aus. Das Segelflugzeug setzte schließlich sicher in einer Biotopwiese im Gewann Schafwedel auf.

Der Pilot überstand die ungeplante Landung glücklicherweise unverletzt.