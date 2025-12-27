Touristen-Boot gekentert: Fußballtrainer und seine drei Kinder tot

Labuan Bajo (Indonesien) - Bei einem Bootsunglück in Indonesien sind ein spanischer Fußballtrainer sowie seine drei Kinder ums Leben gekommen.

Einsatzkräfte brachten die geretteten Passagiere an Land. Für einen Vater sowie seine drei Kinder kam dagegen jede Hilfe zu spät. © HANDOUT / BASARNAS / AFP

Das mit insgesamt elf Passagieren besetzte Boot war am Freitagabend aufgrund meterhoher Wellen vor der Küste der Hafenstadt Labuan Bajo auf der Insel Flores gekentert, wie die indonesische Nachrichtenagentur "Antara" berichtete.

Etwa eine halbe Stunde, nachdem das Boot abgelegt hatte, erlitt es aufgrund der stürmischen See einen Motorschaden und sank.

Während sieben Personen, darunter die Crew und einige der Touristen, wohlauf von den Rettungskräften aus dem Wasser gezogen werden konnten, dauerte die Suche nach vier Mitgliedern einer spanischen Familie weiter an.

Am Samstag dann die traurige Gewissheit: Der Vater sowie seine drei Kinder überlebten nicht. Bei dem verstorbenen Vater handelte es sich um Fernando Martín, den Trainer des Frauen-B-Teams des spanischen Fußballclubs Valencia CF, wie der Verein bestätigte.