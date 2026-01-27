Touristen-Boot gekentert! Mehrere Menschen sterben

Maskat (Oman) - Vor der Küste der omanischen Hauptstadt Maskat ist am Dienstag ein schweres Bootsunglück geschehen. Mindestens drei Menschen sind bei dem Vorfall ums Leben gekommen.

Bislang sind noch keine weiteren Hintergründe bekannt. © Screenshoot/X/@RoyalOmanPolice

"Rund 2,5 Seemeilen vom Hafen Sultan Qabus in der Wilaya Mutrah" kenterte ein Touristenboot mit 25 französischen Staatsangehörigen an Bord. Neben den bislang drei Verstorben wurden zwei Personen leicht verletzt, teilte die omanische Polizei auf X mit.

Nach Angaben der zuständigen Behörden befanden sich unter den Passagieren ein "Reiseleiter und der Boots-Kapitän".

Die Rettungskräfte der Zivilschutz- und Rettungsbehörde versorgten die Verletzten noch am Unglücksort. "Ihr Zustand ist stabil", berichtete die Polizei.

Des Weiteren erklärte die omanische Behörde, dass die Ermittlungen zur Unglücks-Ursache derzeit andauern.