Tragischer Arbeitsunfall im Wald: Junger Mann (†20) wird von Baum erschlagen

Ein umstürzender Baum kostete einen 20-Jährigen das Leben. (Symbolbild) © 123RF/gorlovkv

Das tragische Unglück geschah am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr während Baumfällarbeiten in einem Waldgebiet bei Bad Schmiedeberg in der Nähe des Ortsteils Sackwitz, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 20-Jährige gerade dabei, einen am Boden liegenden Stamm zu zersägen, als ein Baum auf ihn stürzte. Zwei andere Männer hatten diesen gerade gefällt.

"Der durch die Fällung umstürzende Baum traf einen seitlich davon stehenden Baum, veränderte dadurch seine Fallrichtung", so die Polizei weiter.

Mit fatalen Folgen: Das schwere Gehölz kippte genau in den Bereich, in dem der junge Mann gerade beschäftigt war, und begrub ihn unter sich.

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte ein Notarzt nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen.