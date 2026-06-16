Drama um Millionärstochter: Anwälte verkünden Todesursache

Hamburg/Limpopo (Südafrika) - Nach dem Krimi um die tote Millionärstochter auf einer Ranch in Südafrika herrscht nun traurige Gewissheit.

Caroline von Rantzau (†26) wurde tot auf einer Ranch in Südafrika entdeckt. Laut den Anwälten der Unternehmerfamilie nahm sie sich das Leben. © Screenshot: instagram.com/carolinerantzau

Anfang Juni wurden binnen 24 Stunden auf einem Anwesen des erfolgreichen Unternehmers Eberhart von Rantzau (78) in Südafrika zwei Leichen entdeckt, darunter dessen Tochter Caroline (†26) sowie der Ranch-Direktor Arno Koën (†43).

Am Montag meldeten sich nun die Anwälte der Familie, die Kanzlei von Gerhard Strate und Christian Schertz, zu Wort und verkündeten die Todesursache.

"Am 31. Mai 2026 hat sich Herr Arno Koën offenbar auf der Leeuwfontein-Jagdfarm in der Provinz Limpopo, Südafrika, das Leben genommen", schrieben die Anwälte in einer Mitteilung.

Nur einen Tag später habe sich auch Caroline von Rantzau das Leben genommen.

"Es besteht kein Verdacht auf ein Verbrechen, und die Familie arbeitet uneingeschränkt mit den südafrikanischen Polizeibehörden zusammen", so die Anwälte.

Da die Familie derzeit auf das Obduktionsergebnis warte, sei man nicht in der Lage, weitere Auskünfte zu geben, hieß es abschließend.