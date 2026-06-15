Kleinflugzeug stürzt kurz nach Start ab: Elf Fallschirmspringer und Pilot sterben

Missouri (USA) - Ein Kleinflugzeug stürzte am Sonntagmittag im US-Bundesstaat Missouri kurz nach dem Start ab. Alle zwölf Passagiere verloren bei dem Unglück ihr Leben.

Ein Kleinflugzeug mit Fallschirmspringern an Bord stürzte am Sonntagmittag im US-Bundesstaat Missouri ab. © Uncredited/Mid America News Review/AP/dpa

Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde FAA war das Flugzeug gegen 11.35 Uhr vom Butler Memorial Airport in der US-Kleinstadt Butler gestartet. An Bord sollen der Pilot und elf Passagiere gewesen sein, die einen Fallschirmsprung absolvieren wollten.

Doch schon kurz nach dem Start verlor das Kleinflugzeug, das üblicherweise zum Transport von Fallschirmspringern verwendet wird, wieder an Höhe und krachte nur wenige Meter vom Flugplatz entfernt in ein Feld.

"Es war gerade gestartet und hatte eine Linkskurve geflogen, bevor es abstürzte", erklärt Flughafenmanager Dennis Jacobs der Nachrichtenagentur AP. "Meiner Meinung nach verlor es an Leistung, und er versuchte, es bis zur Autobahn zu schaffen und dort zu landen, doch dann geriet es ins Trudeln, stürzte mit der Nase voran ab und fing Feuer."

Einsatzkräfte des Sheriff-Büros der Region Bates County und auch Beamte der Autobahnpolizei rasten sofort zum Unglücksort, dort bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung.