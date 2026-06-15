Kleinflugzeug stürzt kurz nach Start ab: Elf Fallschirmspringer und Pilot sterben
Missouri (USA) - Ein Kleinflugzeug stürzte am Sonntagmittag im US-Bundesstaat Missouri kurz nach dem Start ab. Alle zwölf Passagiere verloren bei dem Unglück ihr Leben.
Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde FAA war das Flugzeug gegen 11.35 Uhr vom Butler Memorial Airport in der US-Kleinstadt Butler gestartet. An Bord sollen der Pilot und elf Passagiere gewesen sein, die einen Fallschirmsprung absolvieren wollten.
Doch schon kurz nach dem Start verlor das Kleinflugzeug, das üblicherweise zum Transport von Fallschirmspringern verwendet wird, wieder an Höhe und krachte nur wenige Meter vom Flugplatz entfernt in ein Feld.
"Es war gerade gestartet und hatte eine Linkskurve geflogen, bevor es abstürzte", erklärt Flughafenmanager Dennis Jacobs der Nachrichtenagentur AP. "Meiner Meinung nach verlor es an Leistung, und er versuchte, es bis zur Autobahn zu schaffen und dort zu landen, doch dann geriet es ins Trudeln, stürzte mit der Nase voran ab und fing Feuer."
Einsatzkräfte des Sheriff-Büros der Region Bates County und auch Beamte der Autobahnpolizei rasten sofort zum Unglücksort, dort bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung.
Erfahrene Fallschirmspringer verlieren bei Flugzeugabsturz ihr Leben
Keiner der zwölf Insassen überlebte den Absturz. Neun der Opfer sollen nach Behördenangaben erfahrene Fallschirmspringer gewesen sein, zwei weitere wollten an einem Tandemsprung teilnehmen.
Betrieben wurde das einmotorige Turboprop-Flugzeug von dem Privatunternehmen "Skydive Kansas City", das Fallschirmsprünge für Kunden anbietet. "Dies ist ein verheerender Verlust für alle, die mit Skydive Kansas City verbunden sind, und für die gesamte Fallschirmspringer-Gemeinschaft", erklärte das Unternehmen gegenüber CNN.
Man unterstütze die Ermittler bei der Suche nach der Unglücksursache. Die US-Flugaufsichtsbehörde hat den Fall übernommen.
Titelfoto: Bildmontage: Uncredited/Mid America News Review/AP/dpa /Reed Hoffmann/FR48783 AP/AP/dpa