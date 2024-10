Nach tödlichem Absturz von TikTokerin: Hilft nun diese Pflanzenmauer?

Arina Glazunova stolperte in den Tod. Eine Pflanzenmauer soll nun Schutz bringen. © Screenshot: TikTok/ishownothing56, TikTok/corte.de.sucesso36

Wie ein TikTok-Video verrät, wurden jetzt zusätzlich große Pflanzenkübel als Schutzmauer aufgestellt.

Die 24-jährige Moskauerin war in Georgien eine Freundin besuchen und sang fröhlich in die Handykamera das Lied "For The Last Time" der russischen Band "Hunger Boys".



Plötzlich stolperte sie über die niedrige Begrenzung der U-Bahnstation und fiel kopfüber hinunter.

Besonders tragisch: Der gesamte Sturz wurde mit dem Handy mitgefilmt und auf TikTok veröffentlicht. Sie erlag kurze Zeit später ihren Verletzungen.