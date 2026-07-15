Horror-Unfall auf Bauernhof: Farmer verliert fast 25 Prozent seines gesamten Blutes
Sheboygan (Wisconsin/USA) - Bereits einen Tag nach Mason Kramers 18. Geburtstag nahm sein Leben eine unvorhersehbare Wendung: Während seiner Arbeit auf einer Farm im US-Bundesstaat Wisconsin verletzte sich der Teenager so schwer an seinen Beinen, dass er mehrere Stunden in Lebensgefahr schwebte.
"Wie einige von euch vielleicht wissen, war ich am 18. Juni 2026 in einen schrecklichen und tragischen landwirtschaftlichen Unfall verwickelt", schrieb der junge Farmer auf seinem Facebook-Account. Wie der lokale Sender WBAY berichtete, ereignete sich der dramatische Vorfall in der Region Sheboygan.
Demnach war der 18-Jährige gerade dabei, ein Silo zu reinigen, als er das Gleichgewicht verlor und in eine Entladevorrichtung fiel. "Ich hatte große Angst um meine Beine. Und letztendlich auch um mein Leben, weil ich so viel Blut verloren habe. Es war definitiv eine sehr beängstigende Sache."
Infolge seiner erheblichen Verletzungen verlor der Teenager rund 25 Prozent seines gesamten Blutes. Kurz nach dem Unfall trafen zahlreiche Rettungskräfte am Ort des Geschehens ein und flogen Mason mit einem Hubschrauber in das etwa 100 Kilometer entfernte "Froedtert Trauma Hospital".
Binnen eines Tages lag der junge Farmer gleich mehrfach auf dem OP-Tisch. "Ich hatte insgesamt drei Operationen, die zusammen etwa 23 Stunden dauerten", schrieb er auf Social Media. Trotz des erschreckenden Vorfalls macht Mason bereits große Fortschritte. Denn: Kurze Zeit nach den Eingriffen konnte der Teenager bereits mithilfe eines Rollators laufen.
Dass die Beine des Farmers nicht amputiert werden mussten, grenzte fast an ein Wunder. "Ich habe es überlebt. Ich habe noch meine Beine und meine Füße. Es ist einfach ein Segen, wie alles ausgegangen ist", betonte er gegenüber dem Sender.
Mason erhält nach nur kürzester Zeit Spenden in Höhe von 11.000 US-Dollar
"Das Flight-for-Life-Team und alle Ärzte, die mich operiert haben – ihnen verdanke ich, dass ich meine Beine noch habe." Nach Einschätzung der zuständigen Mediziner stehen die Heilungschancen rund um Masons Mobilität gut - ein Entlassungstermin steht jedoch noch nicht fest.
Trotz des Unfalls auf der Farm ist sich der Teenager sicher, dass er dort weiterhin arbeiten möchte. "Ich liebe die Arbeit mit den Kühen, ich liebe Maschinen und die Arbeit mit Traktoren. Das war schon immer ein großer Teil meines Lebens", erklärte Mason dem Sender WTMJ.
Um die Arztkosten, Reha-Aufenthalte sowie notwendige Medikamente bezahlen zu können, richtete die Familie des 18-Jährigen ein Spendenkonto auf GiveSendGo ein - und das mit Erfolg.
Bereits nach kürzester Zeit brachte der Aufruf rund 11.000 US-Dollar (circa 9600 Euro) ein - fast 74 Prozent des gesamten Spendenziels von 15.000 US-Dollar (circa 13.100 Euro).
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/Mason Kramer/123RF/valeriiiavtushenko