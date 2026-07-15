Horror-Unfall auf Bauernhof: Farmer verliert fast 25 Prozent seines gesamten Blutes

Sheboygan (Wisconsin/USA) - Bereits einen Tag nach Mason Kramers 18. Geburtstag nahm sein Leben eine unvorhersehbare Wendung: Während seiner Arbeit auf einer Farm im US -Bundesstaat Wisconsin verletzte sich der Teenager so schwer an seinen Beinen, dass er mehrere Stunden in Lebensgefahr schwebte.

Nach einem schrecklichen Arbeitsunfall im US-Bundesstaat Wisconsin kämpfte sich Mason Kramer (18) wieder zurück ins Leben. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Mason Kramer

"Wie einige von euch vielleicht wissen, war ich am 18. Juni 2026 in einen schrecklichen und tragischen landwirtschaftlichen Unfall verwickelt", schrieb der junge Farmer auf seinem Facebook-Account. Wie der lokale Sender WBAY berichtete, ereignete sich der dramatische Vorfall in der Region Sheboygan.

Demnach war der 18-Jährige gerade dabei, ein Silo zu reinigen, als er das Gleichgewicht verlor und in eine Entladevorrichtung fiel. "Ich hatte große Angst um meine Beine. Und letztendlich auch um mein Leben, weil ich so viel Blut verloren habe. Es war definitiv eine sehr beängstigende Sache."

Infolge seiner erheblichen Verletzungen verlor der Teenager rund 25 Prozent seines gesamten Blutes. Kurz nach dem Unfall trafen zahlreiche Rettungskräfte am Ort des Geschehens ein und flogen Mason mit einem Hubschrauber in das etwa 100 Kilometer entfernte "Froedtert Trauma Hospital".

Binnen eines Tages lag der junge Farmer gleich mehrfach auf dem OP-Tisch. "Ich hatte insgesamt drei Operationen, die zusammen etwa 23 Stunden dauerten", schrieb er auf Social Media. Trotz des erschreckenden Vorfalls macht Mason bereits große Fortschritte. Denn: Kurze Zeit nach den Eingriffen konnte der Teenager bereits mithilfe eines Rollators laufen.

Dass die Beine des Farmers nicht amputiert werden mussten, grenzte fast an ein Wunder. "Ich habe es überlebt. Ich habe noch meine Beine und meine Füße. Es ist einfach ein Segen, wie alles ausgegangen ist", betonte er gegenüber dem Sender.