Tragischer Vorfall: Teilnehmer stirbt bei Feuerwehr-Wettkampf

Hannover - Tragischer Zwischenfall auf der Feuerwehr-Messe INTERSCHUTZ in Hannover! Ein Teilnehmer der FireFit Championships ist gestorben.

Bei der INTERSCHUTZ Messe in Hannover kam es zu einem tragischen Todesfall. © xcitepress/rico loeb

Das gab der Veranstalter am Donnerstag bekannt.

"Im Namen von FireFit, der HAIX Group und der Deutschen Messe AG sprechen wir der Familie, den Angehörigen sowie den Freunden des Verstorbenen unser aufrichtiges Mitgefühl und tief empfundenes Beileid aus", heißt es in der Mitteilung.

Über die Hintergründe und Umstände des Todes wurden aus Respekt vor der Privatsphäre keine Angaben gemacht.

Bei den FireFit Championships treten Mitglieder einer Berufs-, Werk- oder Freiwilligen Feuerwehr, des THW oder der Landes-/Bundespolizei in voller Montur gegeneinander an.

Sie müssen in einer vorgegebenen Zeit einen Parcours mit mehreren Aufgaben absolvieren.