Tragödie im Wildtier-Reservat: Nilpferd fällt über Ranger (†31) her und spießt ihn auf

Der Parkranger überlebte die Nilpferd-Attacke nicht. (Symbolbild) © 123rf/smspsy

Der Schutz bedrohter Tiere war für ihn viel mehr als nur ein Job.

Am Sonntagmorgen brach Siphamandla Mthembu (†31) zu seiner letzten Patrouille auf, berichtet das lokale Medium IOL.

An diesem Tag sollten Mthembu und seine drei Kollegen bei der Elefantenherde nach dem Rechten sehen. Denn im Mkhuze Wildreservat war man in großer Sorge: An mehreren Stellen im Reservat wurden Tierfallen gefunden - offenbar aufgestellt von skrupellosen Wilderern, die sich mit dem Abschlachten von bedrohten Tieren eine goldene Nase verdienten.

Als die Ranger frische Fußspuren entdeckten, nahmen sie die Verfolgung auf. Der Sprecher des Reservats, Musa Mntambo, erklärt was dann geschah. "Während der Patrouille beschlossen sie, sich in zwei Gruppen aufzuteilen und in entgegengesetzte Richtungen zu gehen."

Dann passierte die schreckliche Tragödie.