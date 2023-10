Tragödie in den Bayerischen Voralpen: Wanderer stürzt 150 Meter in den Tod

Oberaudorf - Ein 54 Jahre alter Mann ist in den Bayerischen Voralpen tödlich verunglückt.

Die Gipfelkapelle des Brünnstein (1619 Meter) bei Oberaudorf. Beim Aufstieg ist ein Wanderer am Sonntag ums Leben gekommen. (Archiv) © Andreas Gebert dpa/lby

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann aus Freising am Sonntag gegen 12.30 Uhr offenbar allein beim Wandern am Brünnstein bei Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) unterwegs.

Demnach wollte er über den sogenannten Dr.-Julius-Mayr-Weg - ein leichter Klettersteig, der üblicherweise oft auch ohne Sicherung begangen wird - zum Gipfel aufsteigen.

Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 54-Jährige kurz nach einer Leiter über 150 Meter in die Tiefe. Andere Wanderer hatten das Unglück beobachtet und alarmierten die Rettungskräfte.

Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Bergwacht Oberaudorf barg zusammen mit der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei den Leichnam.