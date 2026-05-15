"Ich liebe dich" waren seine letzten Worte: Solo-Wanderer stirbt bei dramatischem Angriff

West Glacier (Montana) - Ein US-Amerikaner (†33) liebte das Abenteuer – doch genau das wurde ihm Anfang Mai zum Verhängnis.

Anthony Pollio (†33) schrieb seinem Vater noch "Ich liebe dich" – kurz darauf brach jeglicher Kontakt ab. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Anthony Pollio

Wie der Glacier-Nationalpark berichtet, war Anthony Pollio am 3. Mai gegen 20 Uhr in dem Naturreservat zu einer Wanderung aufgebrochen, als plötzlich der Kontakt zu ihm abriss.

Sein Vater, Arthur Pollio, meldete ihn schließlich als vermisst, nachdem er den 33-Jährigen nicht mehr erreichen konnte.

Im Gespräch mit NBC6 verriet dieser die letzte Nachricht seines Sohnes: "Papa, ich wandere gerade einen Berg hinauf. Es ist hier draußen wild … Ich liebe dich, Papa."

Drei Tage später, am 6. Mai, fanden Such- und Rettungsteams entlang des Mount-Brown-Trails persönliche Gegenstände des US-Amerikaners.