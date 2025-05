Historischer Trommelturm von Fengyang: 650 Jahre altes Wahrzeichen stürzt teilweise ein

Chuzhou (China) - Verheerend. Im chinesischen Fengyang ist der 650 Jahre alte "Trommelturm" teilweise eingestürzt. Zahlreiche Touristen brachten sich noch rechtzeitig in Sicherheit.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Bereich um das Wahrzeichen wurde von den Behörden gesperrt. Doch der Schaden am 1375 erbauten Palast-Gebäude ist beträchtlich.

Videos, die von Touristen aufgenommen wurden und in den chinesischen sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigen das Unglück im Detail. Es ist zu sehen, wie sich einzelne Ziegel lösen, dann gibt das Dach nach. Innerhalb von zwei Minuten stürzen Teile der Struktur in sich zusammen.

Am Montagabend stürzte der ehrwürdige Trommelturm der alten Kaiserstadt Fengyang (Zentralchina) teilweise ein, berichtet die staatliche Zeitung " Global Times ".

Der 72 Meter breite und 15,8 Meter hohe Trommelturm war das Wahrzeichen der alten Kaiserstadt Fengyang. Nun stürzte er teilweise ein. (Archivbild) © Yumeto, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Warum der Trommelturm krachend in sich zusammenstürzte, ist noch völlig unklar. "Gestern war der Wind stark, aber heute ist der Wind tatsächlich nicht so stark", sagte ein Straßenhändler, der vor der Attraktion seinen Stand aufgebaut hatte und alles mitansehen musste, zum staatlichen Newsportal YCWB. Zuletzt kam es in der Gegend allerdings zu starken Regenfällen.

Wie YCWB weiter berichtet, wurde der Turm erst im vergangenen Jahr für umgerechnet 420.000 Euro aufwendig saniert, "am 5. Juni 2024 fertiggestellt und vom Eigentümer und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten einhellig gelobt".

Der Trommelturm gilt als der größte seiner Art in China. Der monumentale Bau wurde unter dem ersten Ming-Kaiser Hongwu (herrschte von 1368 bis 1398) erbaut und schmückte die ausgedehnte Palastanlage Ming Huangling, dem imperialen Mausoleums-Komplex.

Während der Kulturrevolution (1966 bis 1976) wurde die Anlage jedoch zu großen Teilen zerstört. Nach dem Ende der Herrschaft von Mao Zedong im Jahr 1976 wurde sie wieder aufgebaut. Der Palast gilt als eine der bekanntesten Touristenattraktionen Chinas, jedes Jahr strömen Millionen Menschen dorthin.

Der Schaden am Trommelturm ist noch nicht bezifferbar. Ob und wann das historische Gebäude wieder für Besucher eröffnet werden kann, ist noch völlig ungewiss.