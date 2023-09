U-Boot-Unglück! Sieben Matrosen auf See gespült, aber nicht alle können gerettet werden

"Alle sieben Mitglieder wurden geborgen, aber bedauerlicherweise gab es drei Todesopfer", so der Sprecher weiter.

"Die Vertrep-Übung wurde sofort abgebrochen, und es wurden Anstrengungen unternommen, die Mitglieder zu retten. Ein Rettungsschwimmer wurde vom Hubschrauber aus entsandt, um bei der Rettung zu helfen. Leider wurde die Bergungsaktion durch die raue See negativ beeinflusst", sagte das Verteidigungsministerium dem Business Insider Africa zufolge am späten Mittwoch über einen Sprecher.

Ein "Vertrep" ist eine Methode zur Versorgung von Seeschiffen per Hubschrauber. Während diesem Manöver kam es zum Unglück!

Sieben Besatzungsmitglieder der "SAS Manthatisi", ein in Deutschland gebautes U-Boot, wurden über Bord gespült, als das U-Boot von einer riesigen Welle getroffen wurde!

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch vor Kapstadt bei starken Winden und rauer See.

Gillian Malouw (†32) war eine sehr angesehene Offizierin und Vorbild vieler junger Frauen. © Screenshot/Facebook/Gillian Malouw

Der Präsident Südafrikas, Cyril Ramaphosa (70), und andere prominente Personen haben ihr Beileid ausgedrückt.

Die erste schwarze Nachrichtensprecherin Südafrikas, Doreen Morris, zeigte sich sehr bewegt.

"Zutiefst betrübt über den tragischen Verlust von Leben, einschließlich jemandem, den ich seit Langem bewundere, Lt (Leutnant zur See, d. Red.) Gillian Malouw, Afrikas erste weibliche U-Boot-Navigatorin. Ich sende Stärke an die Besatzung, ihre jeweiligen Familien und Freunde in dieser schwierigen Zeit", schrieb sie auf X (ehemals Twitter).