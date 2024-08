Unbekanntes Objekt bringt Kriegsschiff zum Sinken: Kurz darauf passiert das nächste Unglück

Trotz sofort eingeleiteter Reparaturmaßnahmen, musste man das 1979 in Dienst gestellte Kriegsschiff aufgeben. Um 15.41 Uhr (Ortszeit) ging die KD Pendekar, rund zwei Seemeilen von der Küste entfernt, unter.

Wie die Marine Malaysias in einer Mitteilung bestätigte, war das Schnellboot am Sonntag auf Einsatz im Südchinesischen Meer unterwegs, als es zum Unglück kam.

Trotzdem laufen die Arbeiten zur Sicherung und Erkundung des Wracks wie geplant, teilte Verteidigungsminister Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin mit. Die Ausrüstung sei in gutem Zustand.

Gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Bernama bestätigte die Marine den Vorfall, der sich am Mittwoch ereignet hat. Der Soldat konnte offenbar nur noch tot geborgen werden. Eine Autopsie soll genaueres klären. Details zum Unglückshergang wurden nicht bekannt gegeben.

Das Schnellboot wurde 1979 in Dienst gestellt. © Facebook/Tentera Laut Diraja Malaysia

Die havarierte KD Pendekar lief 1978 in Schweden vom Stapel und wurde 1979 von der Royal Malaysian Navy in Dienst gestellt. Das knapp 43 Meter lange Schnellboot war für Patrouillen in Küstennähe vorgesehen und unter anderem mit Exocet-Raketen ausgestattet. Drei weitere Boote der Handalan-Klasse sind bei der ma­lay­sischen Marine im Einsatz.

Was genau zur Havarie und zum Tod des Tauchers führte, soll nun eine Experten-Kommission klären. Die Marine des südostasiatischen Landes geht nach jetzigem Kenntnisstand von einer Kollision mit einem Unterwasserobjekt aus.

Auch Kriegsschiffe sind vor Havarien und Unglücken nicht gefeilt. So kam es erst vor wenigen Tagen an Bord des stillgelegten Flugzeugträgers "Minsk" zu einem Großbrand. Der Träger sollte zu einem Freizeitpark umgebaut werden und ist wohl nicht mehr zu retten.

Erstmeldung vom 25. August, um 20 Uhr; letzte Aktualisierung am 30. August, um 14.39 Uhr.