Backpackerin tot aufgefunden: Erschütternde Erkenntnisse
K'gari (Australien) - Für eine junge Kanadierin sollte Australien zur unvergesslichen Backpacking-Erfahrung werden - doch ihr Abenteuer endete tragisch. Ihr Tod wirft weiterhin Fragen auf.
Piper James hatte ihren Freunden noch am Montagmorgen erzählt, sie würde schwimmen gehen - doch sie kehrte nicht zurück.
Gegen 6 Uhr wurde die 19-Jährige leblos am Strand aufgefunden. Um sie herum waren mehrere wild lebende Hunde (Dingos), ihr Körper war von Bisswunden übersät. Alarmierte Einsatzkräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Seitdem rätseln Experten über die genaue Todesursache.
Wie ABC News berichtet, teilte das Gerichtsmedizinische Institut von Queensland am Freitag mit, dass Piper noch lebend von Dingos gebissen worden war, diese Bisse aber "wahrscheinlich nicht unmittelbar zum Tod geführt haben".
Pipers Mutter, Angela James, sagte zudem, dass das Gerichtsmedizinische Institut ihr mitgeteilt habe, dass Wasser in Pipers Lunge gefunden worden sei - "[...] aber weitere Untersuchungen seien nötig, um den Tod durch Ertrinken endgültig festzustellen".
Frau James ergänzt: "Ich hoffe insgeheim, dass sie ertrunken ist und im Meer gestorben ist. Das Meer bedeutete ihr so viel."
Pipers Leiche wird nächste Woche nach Kanada überführt
Der Gerichtsmediziner hat Pipers Leiche mittlerweile an die Familie freigegeben. Ihr Vater, Todd James, schrieb auf Facebook: "Nächste Woche wird Pipers Leichnam nach Campbell River überführt. Dort findet eine Gedenkfeier statt."
Sobald sie mit ihrer Tochter wiedervereint sind, wollen die Familie und einige Freunden von ihr nach K'gari reisen, um den Ort zu besuchen, an dem Piper ihre letzten Momente verbrachte.
"Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen, zu verstehen, was sie so sehr liebte, dass sie dafür alles aufgab", sagte Angela James.
Die traditionellen Eigentümer von K'gari, die Butchulla Aboriginal Corporation, haben angeboten, eine Räucherzeremonie an dem Strandabschnitt abzuhalten, an dem die 19-Jährige gefunden wurde. Die Familie hat die Einladung angenommen.
Piper hätte nicht gewollt, dass den Dingos etwas angetan wird
Die Möglichkeit, dass Dingos zum Tod von Piper beigetragen haben, hat die Gefahren, die von den wilden Hunden auf der Insel ausgehen, in den Fokus gerückt.
Queenslands Premierminister David Crisafulli schloss eine Dezimierung der Dingo-Population auf K'gari nicht aus, sollte sich Pipers Tod als Folge eines Dingo-Angriffs herausstellen. "Wir sind fest entschlossen, die Ursache aufzuklären, und werden dann reagieren", sagte er.
Frau James betonte jedoch, dass jegliches Leid, das Dingos infolge des Todes ihrer Tochter zugefügt würde, Pipers Wünschen widerspreche.
"Sie liebte alle Tiere, egal welcher Art. [...] Sie hätte nicht gewollt, dass den Dingos etwas angetan wird, sie waren zuerst da."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Marjorie Stricker