Backpackerin tot aufgefunden: Erschütternde Erkenntnisse

K'gari (Australien) - Für eine junge Kanadierin sollte Australien zur unvergesslichen Backpacking-Erfahrung werden - doch ihr Abenteuer endete tragisch. Ihr Tod wirft weiterhin Fragen auf.

Piper James (†19, l.) war mit ihrer Freundin Taylor nach Australien gereist, um eine tolle Zeit zu haben. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Marjorie Stricker

Piper James hatte ihren Freunden noch am Montagmorgen erzählt, sie würde schwimmen gehen - doch sie kehrte nicht zurück.

Gegen 6 Uhr wurde die 19-Jährige leblos am Strand aufgefunden. Um sie herum waren mehrere wild lebende Hunde (Dingos), ihr Körper war von Bisswunden übersät. Alarmierte Einsatzkräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Seitdem rätseln Experten über die genaue Todesursache.

Wie ABC News berichtet, teilte das Gerichtsmedizinische Institut von Queensland am Freitag mit, dass Piper noch lebend von Dingos gebissen worden war, diese Bisse aber "wahrscheinlich nicht unmittelbar zum Tod geführt haben".

Pipers Mutter, Angela James, sagte zudem, dass das Gerichtsmedizinische Institut ihr mitgeteilt habe, dass Wasser in Pipers Lunge gefunden worden sei - "[...] aber weitere Untersuchungen seien nötig, um den Tod durch Ertrinken endgültig festzustellen".

Frau James ergänzt: "Ich hoffe insgeheim, dass sie ertrunken ist und im Meer gestorben ist. Das Meer bedeutete ihr so viel."