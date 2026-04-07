Unglück in Tirol: Skifahrer aus Dresden (†39) stürzt 200 Meter in den Tod

Sölden/Dresden - Ein Skifahrer aus Dresden ist in den österreichischen Bergen bei einer kurzen Wanderung abseits der Piste in den Tod gestürzt.

In einem Skigebiet in Tirol verlor ein Mann aus Dresden infolge eines Sturzes sein Leben. (Symbolbild) © Sachelle Babbar/ZUMA Press Wire/dpa

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hatte der 39-Jährige am Vortag im Tiroler Skigebiet Sölden bei der Bergstation einer Sesselbahn seine Ski abgeschnallt und war auf den nahen Gipfel des Hinteren Wurmkogels gestiegen.

Der Mann war mit zwei Bekannten aus Österreich unterwegs. Während des kurzen Abstiegs brach eine Wechte - eine überhängende Schneeablagerung am Berggrat - ab. Der Mann stürzte rund 200 Meter durch steiles und felsiges Gelände ab.

Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert. Ein Notarzt wurde mit einem Hubschrauber zur Unfallstelle auf etwa 3.000 Meter Seehöhe geflogen, doch der Mediziner konnte nur noch den Tod des Skifahrers feststellen.



Viele Skifahrer klettern in Sölden dieses kurze Stück von der Bergstation zu dem Gipfel hoch, sagte die Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Solche Abstecher ins freie Gelände seien nicht verboten, aber immer auch mit gewissen Risiken verbunden, meinte sie.