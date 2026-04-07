Nach Unglück bei Ostereiersuche mit drei Toten: Baum hätte gefällt werden sollen

Mehrere Menschen sterben am Ostersonntag, als ein Baum nahe Flensburg auf eine Gruppe fällt. Nun stellt sich heraus: Der Baum war für eine Fällung vorgesehen.

Von Felix Müschen Mittelangeln - Der am Ostersonntag im nördlichen Schleswig-Holstein umgestürzte Baum sollte im Rahmen einer regulären Durchforstung gefällt werden. Dies bestätigte der Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten, Chris Freise. Der rund 30 Meter hohe Baum war am Sonntag umgestürzt und hatte vier Menschen unter sich eingeklemmt. Drei von ihnen starben, darunter eine Mutter und ihr Baby.

Der umgestürzte Baum hatte am Ostersonntag in Mittelangeln drei Menschen getötet. © Nonstopnews Im Waldgebiet Norderholz in der Nähe der Gemeinde Mittelangeln südöstlich von Flensburg seien Bäume auf bis zu 50 Hektar Fläche für eine reguläre Durchforstung gekennzeichnet worden. "Diese vorbereitenden Markierungsarbeiten von zu fällenden Bäumen, besonders zu fördernden Bäumen und zulässigen Maschinenbewegungen erfolgen am besten im Winter ohne Laub, wegen der besseren Übersicht", erklärte Freise. Auch der Unglücksbaum trug demnach eine dieser Entnahmemarkierungen. Der konkrete Zeitpunkt der Durchforstung, bei welcher der Baum gefällt werden sollte, könne sich dabei verschieben. Neben naturschutzfachlichen Auflagen hänge es von der Witterung, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften und anderen Faktoren ab. Unglück Osterurlaub endet für deutsche Familie in Tragödie: Mutter stirbt vor den Augen ihrer Kinder "Bei ausreichenden Windgeschwindigkeiten kann jeder Baum umfallen", betonte Freise. Nach aktuellen Erkenntnissen der Landesforsten hatten zum Unglückszeitpunkt im Norden Schleswig-Holsteins starke Windböen mit Spitzen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde geweht. "Der Unglücksbaum selbst wurde anscheinend durch massive äußere Kräfte zu Fall gebracht", erklärte der Direktor. Darauf wiesen demnach Brüche und Risse am sogenannten Wurzelteller hin.

18-Jährige nach Unglück mit umstürzendem Baum außer Lebensgefahr