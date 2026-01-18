Unglück: Schnellzüge entgleist, mindestens sieben Tote und rund 100 Verletzte

Adamuz (Spanien) - Ein schweres Zugunglück in Andalusien hat mindestens sieben Menschen das Leben gekostet.

Eine Anzeigentafel im Bahnhof Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Mindestens sieben Menschen sind im Süden Spaniens bei einem schweren Eisenbahnunglück ums Leben gekommen. © Carlos Luján/EUROPA PRESS/dpa

In der südspanischen Region sind laut Angaben örtlicher Behörden zwei Hochgeschwindigkeitszüge entgleist. Das Eisenbahnunglück ereignete sich demnach in der Nähe der Gemeinde Adamuz in der andalusischen Provinz Córdoba.

Etwa 100 Passagiere sollen verletzt worden sein, rund 25 von ihnen schwer. Mindestens sieben Menschen sollen bei dem schweren Zugunfall laut Angaben der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil getötet worden sein.

Bei der Bahn handelt es sich um einen Iryo-Hochgeschwingkeitszug der italienischen Trenitalia. Dieser war auf dem Weg von Málaga nach Madrid entgleist und in das benachbarte Gleis geraten. Ein entgegenkommender Hochgeschwindigkeitszug der spanischen Gesellschaft Renfe sei daraufhin ebenfalls entgleist.