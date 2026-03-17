Altes Ehepaar verliert alles in den Fluten: Was dann passiert, rührt zu Tränen

Wailuku (Hawaii/USA) - Tom und Carrie Bashaw wollten ihren Lebensabend ruhig in ihrem Traumhaus auf Hawaii verbringen, doch stattdessen mussten sie plötzlich in einem Container schlafen. Ein kleiner Wasserlauf - der sich während eines Sturms plötzlich in einen reißenden Fluss verwandelte - zog ihr halbes Haus mit sich.

Eigentlich war nur ein kleiner Bach etwa 20 Meter von ihrem Haus entfernt, doch der verwandelte sich plötzlich in einen reißenden Fluss. © Screenshot/GoFundMe/Support for Carrie and Tom After the Flood

Die beiden sind mittlerweile fast 80 Jahre alt und hatten im Jahr 2020 mit dem Bau ihres Traumhauses begonnen.

Am Samstagmorgen wurden sie von Fluten getroffen, ausgelöst durch den Sturm Kona, der in den vergangenen Tagen auf Hawaii gewütet hat.

"Die gesamte hintere Hälfte des Hauses war weg. Schlafzimmer, Wohnzimmer", erklärte Tom gegenüber Hawaii News Now.

Die Nacht verbrachten sie in ihrer Scheune, um den Schaden am nächsten Morgen begutachten zu können. Als Tom gerade den Zustand des Hauses überprüfen wollte, hob der Wind laut New York Post den Rest davon an und schleuderte ihn davon.

Leider haben die beiden keine Elementarschadenversicherung. Ihr Haus war über 20 Meter vom Bach entfernt, also dachten sie nicht, dass ihnen etwas passieren würde.

Nachdem sie alles verloren hatten, schliefen Tom und Carrie zunächst gemeinsam mit ihren beiden Katzen Civa und Ty in einem Lagercontainer auf ihrem Grundstück.