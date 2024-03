Vater verliert durch raffinierten E-Mail-Betrug seine gesamten Ersparnisse

Renato Calalang (60) wurden seine gesamten Ersparnisse von umgerechnet fast 138.000 Euro von Betrügern gestohlen. © Screenshot Facebook/Renato Calalang

Kriminelle stahlen Renato Calalang seine gesamten Ersparnisse in Höhe von fast 150.000 Dollar (rund 138.000 Euro). Im Juni 2023 hatte der Mann eine E-Mail von einem unbekannten Absender erhalten und den Fehler gemacht, sie zu öffnen.

In der Nachricht behaupteten die Täter, Calalangs Cousin sei gestorben und habe ihm ein Erbe hinterlassen. Calalang glaubte das. Er war 1986 von Manila nach Australien gezogen. Auf den Philippinen habe er noch immer eine große Familie, von der er einige Mitglieder noch nie getroffen hat, berichtet Daily Mail.

Die E-Mail, die angeblich von einem Kreditmanager namens Steve Golds geschickt wurde, erschien ihm deshalb plausibel - zumal sie sogar eine Sterbeurkunde einer Person enthielt, die denselben Namen wie sein Cousin trug.

Der vermeintliche Kreditmanager behauptete, er besitze eine Bank in Manila und dass Calalang Anspruch auf eine Erbschaft in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro habe. Um sein Erbe zu erhalten, wurde er aufgefordert, seine Daten anzugeben und ein Bankkonto in Manila zu eröffnen. "Dafür müsste ich aber etwas Geld einzahlen", sagte der Betrogene.

Ihm wurde erklärt, dass er die Summe aber nicht direkt an die Bank in Manila überweisen könne. Stattdessen sollte er das Geld an den "Agenten" des "Kreditmanagers" - die beiden Betrüger - in Australien überweisen.