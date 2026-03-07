Verzweifelte Schreie am Telefon: Tornado tötet Mutter und Tochter

USA - Eine Mutter (†47) und ihre Tochter (†13) befanden sich in ihrem Auto, als sie plötzlich von einem Tornado im US -Bundesstaat Oklahoma erfasst wurden. Am Telefon waren nur ihre panischen Schreie zu hören.

Jodie (†47) und Lexi (†13) starben auf tragische Weise in ihrem Auto. © Screenshot/GoFundMe/Family Support for Jodie & Lexi Owens — Lost in Ok Tornado

Wie Fox Weather berichtet, sind Jodie Owens und ihre Tochter Lexi am späten Donnerstagabend tot in ihrem Van gefunden worden, nachdem einer der schweren Stürme ihr Fahrzeug in die Luft hob.

Kurz zuvor hatte Jodie noch ihre Kinder zu Hause angerufen und sie eindringlich gewarnt, Schutz zu suchen. "Hey, ihr müsst in den Keller gehen", sagte sie am Telefon.

Wenige Augenblicke später hallten die letzten Schreie von Jodie und Lexi durchs Telefon, bevor die Verbindung abrupt abbrach. Für die beiden kam jede Hilfe zu spät.

Der Tornado riss in der Gegend zudem Stromleitungen um und beschädigte zahlreiche Gebäude.