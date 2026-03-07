Verzweifelte Schreie am Telefon: Tornado tötet Mutter und Tochter
USA - Eine Mutter (†47) und ihre Tochter (†13) befanden sich in ihrem Auto, als sie plötzlich von einem Tornado im US-Bundesstaat Oklahoma erfasst wurden. Am Telefon waren nur ihre panischen Schreie zu hören.
Wie Fox Weather berichtet, sind Jodie Owens und ihre Tochter Lexi am späten Donnerstagabend tot in ihrem Van gefunden worden, nachdem einer der schweren Stürme ihr Fahrzeug in die Luft hob.
Kurz zuvor hatte Jodie noch ihre Kinder zu Hause angerufen und sie eindringlich gewarnt, Schutz zu suchen. "Hey, ihr müsst in den Keller gehen", sagte sie am Telefon.
Wenige Augenblicke später hallten die letzten Schreie von Jodie und Lexi durchs Telefon, bevor die Verbindung abrupt abbrach. Für die beiden kam jede Hilfe zu spät.
Der Tornado riss in der Gegend zudem Stromleitungen um und beschädigte zahlreiche Gebäude.
Behörde warnt vor tennisballgroßen Hagelkörnern und Tornados
Die Schwester der verstorbenen Mutter bittet nun auf einer GoFundMe-Seite, die zur Unterstützung der Familie eingerichtet wurde, um Spenden. "Diese Familie hat so vielen Menschen so viel gegeben. Jetzt brauchen sie uns", heißt es da.
Bisher wurden bereits rund 96.490 US-Dollar (83.034 Euro) für die Familie gesammelt.
Der tragische Vorfall ereignete sich während einer Serie schwerer Unwetter, die derzeit weite Teile der USA treffen. Zerstörerische Winde, großer Hagel und mehrere Tornados wurden aus verschiedenen Regionen gemeldet.
Mehrere Millionen Menschen sind aktuell durch die Unwetter gefährdet. Behörden haben Tornadowarnungen herausgegeben und die Bevölkerung dringend gebeten, in ihren Häusern zu bleiben und unnötige Fahrten zu vermeiden. Sie warnten zudem vor tennisballgroßen Hagelkörnern und potenziell tödlichen Windböen. Betroffen sind unter anderem die Bundesstaaten Missouri, Oklahoma, Nebraska, Texas und Illinois.
Auch in Michigan kamen am Freitag mindestens vier Menschen ums Leben, als ein starker Tornado durch das Gebiet zog.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/GoFundMe/Family Support for Jodie & Lexi Owens — Lost in Ok Tornado, Devin Anderson-Torrez/MLive/dpa,