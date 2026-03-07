Schlimmer Sturz im Skiurlaub: 28-Jährige kann nach Pisten-Unfall weder reden noch schlucken

Colorado (USA) - Die 28-jährige Jessica Stratton wollte im Januar bloß mit ihren Freunden in Colorado den geplanten Skiurlaub genießen. Dass dieser Trip jedoch zu einer ihrer schlimmsten Erinnerungen werden würde, ahnte die junge Frau zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Nachdem Jessica Strattons (28) Freunde sie zum zweiten Mal in ein Krankenhaus brachten, wurde sie gründlicher untersucht. © Fotomontage/Screenshot/TikTok/fndiva0

Nur wenige Tage vor ihrem Geburtstag reiste Jessica gemeinsam mit ihren Freunden in den westlichen Bundesstaat, um das winterliche Wetter zu genießen. Neben dem Schnee freute sich die Gruppe vor allem aufs Skifahren. Als die damals 27-Jährige jedoch die Piste hinunterfuhr, ereilte sie ein schwerwiegendes Unglück.

"Wir gehen davon aus, dass ich auf einer Eisfläche ausgerutscht oder hängengeblieben bin, aber meine Freunde sagten, ich sei mit beiden Skiern aus dem Schnee geschleudert worden und mit ziemlicher Geschwindigkeit von der Piste gestürzt", erläuterte Jessica gegenüber PEOPLE.

Zwar schaffte es die US-Amerikanerin noch, die Piste eigenständig herunterzufahren - unten angekommen folgte jedoch das böse Erwachen. Am Ende des Berges sei ihr dann "unwohl" geworden.

Kurz nach ihrem Unfall wurde Jessica in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte eine Gehirnerschütterung feststellten. Das medizinische Personal verschrieb ihr Bettruhe - doch die Schmerzen der 28-Jährigen wurden immer schlimmer.

Als Jessica am nächsten Morgen im Gruppenraum nicht auffindbar war, gingen einige Freunde in ihr Zimmer, um sie zu wecken. Dort mussten die Urlauber feststellen, dass sie weder sprechen noch schlucken konnte.