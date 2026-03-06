Pflegeheim in Brasilien stürzt in sich zusammen: Dutzende Tote und mehrere Verletzte

Brasilien - Beim Einsturz eines Pflegeheims in Brasilien sind am Donnerstagmorgen (Ortszeit) zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Rettungskräfte haben sich sowohl Wohnungen als auch eine Schönheitsklinik in dem großen Gebäude befunden. © DOUGLAS MAGNO / AFP

Acht Menschen konnten von den Einsatzkräften lebend geborgen werden, darunter ein zweijähriger Junge, wie die zuständige Feuerwehr am Freitag mitteilte. Das vierstöckige Gebäude in der Millionenstadt Belo Horizonte im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais sei in den frühen Morgenstunden eingestürzt.

Zum Zeitpunkt des Unglücks hatten sich 29 Menschen in dem vierstöckigen Gebäude befunden, erklärten die Behörden. Neun Menschen konnten sich selbst oder mithilfe von Nachbarn retten.

Die Feuerwehr hatte die Zahl der Toten zunächst auf acht datiert. Zu diesem Zeitpunkt suchten noch mehr als 40 Beamte mit Spürhunden in den Trümmern nach vier Vermissten.

Nur wenig später fanden die Einsatzkräfte die Leichen der vermissten Personen.