Viele Tote und Verletzte: Massenpanik bei Abi-Prüfung

Bangui (Zentralafrikanische Republik) - Eine fürchterliche Tragödie hat die bitterarme Zentralafrikanische Republik heimgesucht. Bei einer Massenpanik während der Abschlussprüfung an einer Oberschule sind mindestens 29 Schüler ums Leben gekommen. 260 wurden zum Teil schwer verletzt.

Ein Verletzter wird von Rettern in einen Jeep gelegt. Zuvor kam es zu einer Massenpanik. © Facebook/Maïckel Thibaut Ngandakoï

Das schreckliche Unglück ereignete sich an der Barthélémy-Boganda-Oberschule in der Hauptstadt Bangui. Rund 5000 Schüler aus sechs Schulen saßen dort am Mittwochmittag über ihrer Abschlussprüfung. Die Prüflinge waren zwischen 18 und 22 Jahre alt. Dann brach die Hölle aus.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, kam es zu einem lauten Knall auf dem Schulgelände. Ein Strom-Generator explodierte. Unter den Anwesenden brach Chaos aus. Die Menschen wollten nur noch raus. "Viele dachten, das Dach stürzt ein", sagte ein Überlebender zu Reuters. "Es herrschte Panik"

Mehrere Schüler und Lehrer versuchten, durch einen Sprung aus dem ersten Stock der Massenpanik zu entkommen. Andere wurden regelrecht totgetrampelt, berichtet der lokale Radiosender "Radio Ndeke Luka".

Laut offiziellen Angaben gab es 29 Tote zu beklagen, 260 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Regierung des afrikanischen Staates hat eine dreitägige Staatstrauer angekündigt.