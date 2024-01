Seit Silvester verschollen: Vier Tote nach Helikopter-Absturz im Regenwald!

Auf diesem vom brasilianischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellten Bild ist ein Einsatz im Raum von São Paulo zu sehen. © Alexandre Manfrim/Ministerio Defesa Brasil/dpa

Alle vier Passagiere seien ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fundort sei zu Fuß nur schwer erreichbar - er liegt inmitten einer geschlossenen Vegetation des Regenwaldes.

Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt, wie sich die Beamten von einem Hubschrauber aus abseilen, um das Wrack zu untersuchen.

Das Gebiet ist mit unzähligen Bäumen - hauptsächlich Eukalyptusbäumen - bewachsen, die zwischen 80 und 100 Meter hoch sind, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" berichtete.

Der Hubschrauber verließ die Hauptstadt São Paulo am letzten Tag des vergangenen Jahres mit dem Piloten und drei weiteren Passagieren an Bord. Sie wollten die Silvesternacht in Ilhabela, einer Insel an der Nordküste des Bundesstaates, verbringen. An dem Ziel kam der Hubschrauber allerdings nicht an, was eine große Suchaktion auslöste.

Laut Tonaufnahmen zwischen dem Piloten und dem Besitzer des Hubschrauberlandeplatzes beklagte sich der Pilot über die mangelnde Sicht aufgrund schlechten Wetters, wie die brasilianische Zeitung "Folha de São Paulo" berichtete.