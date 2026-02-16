Zugunglück nach Lawinenabgang? Polizei rechnet mit Verletzten
Wallis (Schweiz) - Im Schweizer Kanton Wallis ist ein Zug entgleist - vermutlich wurden mehrere Personen verletzt.
Wie die Walliser Polizei auf X schreibt, kam es in Goppenstein am Montagmorgen gegen 7 Uhr zu einem schlimmen Unfall. "Zugentgleisung, vermutlich mit verletzten Personen, Einsatz läuft, weitere Informationen folgen", heißt es.
Der Regionalexpress war mit rund 80 Personen besetzt, wie eine Sprecherin des Bahnunternehmens der Berner Zeitung gegenüber sagte. Der Personenverkehr sei dadurch derzeit eingeschränkt.
Die Schweizerische Bundesbahn berichtete gleichzeitig, dass im gleichen Gebiet eine Lawine niedergegangen ist.
"Der Bahnverkehr auf der Strecke Frutigen - Brig ist zwischen Goppenstein und Brig unterbrochen. Der Grund dafür ist eine Lawine", so die Eisenbahngesellschaft.
Ob die Lawine den Zug direkt getroffen hat, ist derzeit unklar. Die Einschränkung soll mindestens bis Dienstag andauern.
Titelfoto: 123RF/olyasolodenko