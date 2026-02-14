Alpen-Tragödie: Lawine reißt mehrere Skifahrer in den Tod

Val d'Isère (Frankreich) - Eine Lawine hat in den französischen Alpen drei Skifahrer in den Tod gerissen. Die Verunglückten gehörten zu einer Gruppe von sechs Skifahrern, die in Begleitung eines Skilehrers abseits der Pisten unterwegs waren und von den Schneemassen erfasst wurden, teilte der Wintersportort Val d'Isère mit.

Vor wenigen Stunden verunglückten drei Skifahrer in den französischen Alpen. © Luca Bruno/dpa

Die Identität und Nationalität der Opfer waren zunächst nicht bekannt. Die Gruppe habe über die obligatorische Sicherheitsausrüstung verfügt, sei aber trotz einer Warnung vor erhöhter Lawinengefahr aufgebrochen, hieß es.

Infolge des Sturms "Nils" galt in 25 Departements im Südwesten Frankreichs weiterhin die Unwetterwarnstufe orange oder rot. In den Bergen warnten die Behörden ausdrücklich vor einer hohen Gefahr von Lawinen.

Die Präfektur der Savoyen, wo es zu dem Unglück kam, hatte die Bevölkerung noch am Vortag zu allergrößter Vorsicht und der Beachtung der Sicherheitsempfehlungen aufgerufen.

Mehrere Straßen in der Region wurden wegen Lawinengefahr gesperrt.