Feuerinferno zerstört Familienhaus und tötet mehrere Menschen

Budapest (Ungarn) - Beim Brand in einer Arbeiterunterkunft sind im Budapester Vorort Budakeszi mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Drei von ihnen starben noch am Unglücksort, ein weiterer im Krankenhaus, teilte die Polizei im Bezirk Pest auf ihrer Facebook-Seite mit.

In Budapest kam es in den frühen Morgenstunden zu einem verheerenden Brand. © Uncredited/Hungary's National Directorate General for Disaster Management/AP/dpa

Mindestens 21 weitere Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft erlitten demnach Verletzungen. Bei den Opfern handelte es sich um ungarische Staatsbürger.

Der Brand brach in der Nacht zum Freitag aus. Feuerwehren rückten mit großen Mannschaften aus. Die Einsatzkräfte benötigten Stunden, um das Feuer zu löschen.

Die Flammen seien in der Nacht in einem weiten Umkreis sichtbar gewesen, berichteten Augenzeugen in ungarischen Medien.

Die Ursache des verheerenden Brandes war vorerst nicht bekannt. Die Behörden gehen davon aus, dass die Explosion einer Propan-Butan-Gasflasche den Brand auslöste.