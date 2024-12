War ihr Smartphone schuld? Junge Fußballerin stürzt 25 Stockwerke in den Tod!

Tödlicher Sturz von einem Hubschrauberlandeplatz! Ein Moment der Unachtsamkeit kostete Carol Oliveira (†22) offenbar das Leben. (Symbolbild) © 123RF/designbydx

Am vergangenen Sonntag ist eine 22-Jährige vom Hubschrauberlandeplatz eines Gebäudes in Balneário Camboriú rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt - und dabei ums Leben gekommen.

Gegen 22 Uhr sei Carol Oliveira, so der Name des Opfers, gemeinsam mit ihrem Bruder auf dem Flachdach unterwegs gewesen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien.

Demnach hätte sie nur wenige Augenblicke vor dem Sturz ein Smartphone in ihren Händen gehalten, damit Videos aufgenommen.

Dabei sei sie laut der Nachrichtenplattform PortalRBV in einem Moment der Unachtsamkeit gestolpert, habe daraufhin ihr Gleichgewicht verloren - und sei in der Folge rund 25 Stockwerke tief gestürzt. Die zur Hilfe geeilten Rettungskräfte konnten an der Unglücksstelle nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Unklar ist, wie viele Personen sich insgesamt zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Landeplatz des Hochhauses befunden haben - auch die Beweggründe, warum sie dort oben war, sind bislang noch ungeklärt.

Eingeleitete Untersuchungen sollen nun die Umstände des tödlichen Dramas klären. Nach Angaben der Polizei würden in den kommenden Tagen Vernehmungen von Augenzeugen folgen, von denen man sich weitere Aufschlüsse erhoffe.