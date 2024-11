Trump mit Diktator gleichgesetzt: Lehrer fliegt nach Hitler-Vergleich von Schule

Kalifornien/USA - Ein US-amerikanischer Lehrer wurde vom Unterricht suspendiert, nachdem er in einer wütenden Schimpftirade Donald Trump (78) mit Adolf Hitler (†56) verglichen hatte.

An einer Stelle bezeichnete er den 78-Jährigen als "Vergewaltiger, Wehrdienstverweigerer, Feigling und verräterischen Abschaum". Zudem behauptete er, Kamala Harris (60) werde nicht gemocht, weil sie eine Frau sei und "eine Vagina und eine Gebärmutter" habe.

In einem Video, das auf der Plattform X kursiert, ist zu hören, wie der Lehrer den wiedergewählten Trump mit Hitler verglich und seinen Schülern sagte, sie könnten in einem Konzentrationslager enden.

Ein Sprecher der Valley View High School gab gegenüber ABC7 an, dass der betroffene Lehrer an der Schule Weltgeschichte unterrichtete. Weiter bestätigte er, dass er aktuell nicht mehr an der Schule tätig ist.

"Wir dulden das aufgetretene Verhalten nicht, und eine sofortige Untersuchung wurde eingeleitet", so der Sprecher.