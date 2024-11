Wegen Trump-Sieg: Frauen treten in Sexstreik und lassen sich Glatze scheren

USA - Bitter! Weil sie mit dem Ergebnis der US-Wahl nicht einverstanden sind, treten enttäuschte Trump-Gegnerinnen als Zeichen des Protests in den Sexstreik - und lassen sich eine Glatze scheren.

Vom Ergebnis der US-Wahl enttäuscht: In den USA schließen sich immer mehr Frauen der "4B-Bewegung" an. © Montage: TikTok/it_me_phoebe, TikTok/girl_dumphim

Bei den US-Präsidentschaftswahlen feierte Donald Trump (78) einen Erdrutschsieg. Doch nicht alle Wählerinnen können mit diesem Ergebnis leben.

Ein neuer TikTok-Trend beschäftigt derzeit die USA, berichtet "New York Post". Aus Protest gegen Trump kündigen Anhängerinnen der "4B-Bewegung" derzeit in Scharen an, künftig auf Sex mit Männern verzichten und keine romantischen Beziehungen mit dem anderen Geschlecht eingehen zu wollen.

So manche enttäuschte Kamala-Harris-Wählerin, die ihren Partner verdächtigt, für Trump gestimmt zu haben, hat sogar bereits ihre Beziehung beendet.

Einige Frauen teilen Videos, die zeigen, wie sie sich aus Enttäuschung kurzerhand eine Glatze scheren.

Manche "4B"-Anhängerinnen wollen gar noch weiter gehen und nutzen ihre Reichweite bei TikTok, um möglichst viele Frauen dazu aufzurufen, sich aus "Protest gegen das Patriarchat" die Eierstöcke entfernen zu lassen.

Ursprünglich stammt die "4B-Bewegung" aus Südkorea, wurde dort als Reaktion auf Gewalt gegen Frauen populär. Wer sich dem Hashtag verpflichtet fühlt, bekennt sich zu vier "Neins": kein Sex, keine Dates, keine Heirat, keine Kinder.