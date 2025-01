Dreist! Beliebter Orangensaft zur Mogelpackung des Jahres gekürt

Mit der "Mogelpackung des Jahres" rückt die Verbraucherzentrale Hamburg die Tricksereien der Unternehmen ins Rampenlicht. "Wir machen sichtbar, was die Anbieter lieber verbergen würden", so Valet weiter.

"Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben Eckes-Granini zu Recht einen Denkzettel verpasst. Der Anbieter hat seinen hundertprozentigen Orangensaft gestreckt und auch noch versucht, dies zu vertuschen", sagte Armin Valet von der Verbraucherzentrale am Mittwoch in Hamburg.

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat fünf Mogelpackungen vorgestellt. Kunden und Kundinnen konnten online über die Platzierungen abstimmen. © Verbraucherzentrale Hamburg

Insgesamt 32.441 Menschen hatten laut Verbraucherzentrale dieses Mal an der Wahl teilgenommen. Für Granini Trinkgenuss Orange wurden 15.694 Stimmen (48,4 Prozent) abgegeben.

Der zweite Platz ging an das Tomaten-Gewürzsalz von Ulrich Walter (6892 Stimmen/21,2 Prozent), der dritte Platz an Cremissimo Bourbon Vanille von Unilever (4544 Stimmen/14 Prozent), Platz vier an die Dove Duschcreme von Unilever (3086 Stimmen/9,5 Prozent) und Platz fünf an die Biscotto Waffelblättchen von Aldi Nord (2225 Stimmen/6,9 Prozent).

Weitere Informationen zur "Mogelpackung des Jahres 2024" gibt es auf der Website der Verbraucherzentrale.