Dreiste Abzocke mit Renten-Service: Anbieter kassiert Geld für etwas, das eigentlich kostenlos ist

Deutschland - Wer seine Renten-Unterlagen beantragen will, sollte jetzt besonders aufmerksam sein: Ein Portal mit dem Namen "rentnerauskunft.de" verlangt dafür fast 30 Euro, obwohl es denselben Service bei der Deutschen Rentenversicherung komplett kostenlos gibt.

Rentenauskünfte werden eigentlich kostenlos von der Deutschen Rentenversicherung ausgestellt - die "Deutsche Rentnerauskunft" verlangt dafür Geld. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Seite wirkt auf den ersten Blick täuschend echt. Design und Aufbau erinnern stark an den offiziellen Internetauftritt der Deutschen Rentenversicherung.

Genau das sorgt offenbar für Verwirrung, denn die Verbraucherzentrale Sachsen berichtet in einer Mitteilung von zahlreichen Beschwerden.

Das Portal wirbt mit einem angeblich vereinfachten Service, der allerdings völlig überflüssig ist.

Das Prinzip dahinter ist simpel: Nutzer geben ihre persönlichen Daten ein und werden anschließend zu einem Button mit der Aufschrift "Anfordern" geführt.

Was viele nicht wissen: Die Seite leitet die Anfrage lediglich weiter und stellt danach eine Rechnung über 29,90 Euro.

Inzwischen wurde der Button zwar in "Kostenpflichtig bestellen" geändert, doch für viele Betroffene kommt diese Anpassung zu spät.