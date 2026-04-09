Dreiste Abzocke mit Renten-Service: Anbieter kassiert Geld für etwas, das eigentlich kostenlos ist
Deutschland - Wer seine Renten-Unterlagen beantragen will, sollte jetzt besonders aufmerksam sein: Ein Portal mit dem Namen "rentnerauskunft.de" verlangt dafür fast 30 Euro, obwohl es denselben Service bei der Deutschen Rentenversicherung komplett kostenlos gibt.
Die Seite wirkt auf den ersten Blick täuschend echt. Design und Aufbau erinnern stark an den offiziellen Internetauftritt der Deutschen Rentenversicherung.
Genau das sorgt offenbar für Verwirrung, denn die Verbraucherzentrale Sachsen berichtet in einer Mitteilung von zahlreichen Beschwerden.
Das Portal wirbt mit einem angeblich vereinfachten Service, der allerdings völlig überflüssig ist.
Das Prinzip dahinter ist simpel: Nutzer geben ihre persönlichen Daten ein und werden anschließend zu einem Button mit der Aufschrift "Anfordern" geführt.
Was viele nicht wissen: Die Seite leitet die Anfrage lediglich weiter und stellt danach eine Rechnung über 29,90 Euro.
Inzwischen wurde der Button zwar in "Kostenpflichtig bestellen" geändert, doch für viele Betroffene kommt diese Anpassung zu spät.
Betroffene sollten nicht zahlen
Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale ist durch das Klicken auf den ursprünglichen Button gar kein wirksamer Vertrag zustande gekommen.
"Betroffene sind daher nicht zur Zahlung verpflichtet", erklärte Rechtsexpertin Micaela Schwanenberg.
Die Verbraucherschützer raten deshalb klar davon ab, die Forderung zu begleichen. Stattdessen sollte schriftlich widersprochen werden.
Grundsätzlich gilt: Wer Unterlagen zur Rente benötigt, sollte sich direkt an die Deutsche Rentenversicherung wenden.
Dort ist der Service kostenlos - egal ob online, telefonisch oder per Post. Ab dem 55. Lebensjahr erhalten Versicherte die wichtigsten Informationen ohnehin jedes Jahr automatisch.
Wer bereits eine Rechnung erhalten hat, kann sich online oder telefonisch unter 0341 6962929 an die Verbraucherzentrale Sachsen wenden und Unterstützung beim weiteren Vorgehen bekommen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa