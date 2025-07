Lebensgefahr! Baumarkt-Regale brechen schon bei weniger als Höchstgewicht zusammen

Leipzig - Das MDR-Team von "Marktcheck checkt" widmet sich in der neuen Folge Schwerlastregalen der Eigen- beziehungsweise Exklusivmarken von großen deutschen Baumärkten. Bis auf eines fallen dabei alle bei eigens durchgeführten Tests durch und brechen vor der angegebenen Höchstlast von 1000 Kilogramm zusammen.

Alles in Kürze

Das Regal "Regalux" (Bauhaus) ist bei 50 Prozent der angegebenen Höchstlast eingestürzt, das "Ar Shelving" (Obi) bei 70 Prozent und das "Work-System"(Toom) bei 90 Prozent. Ein Schwerlastregal der Hornbach-Eigenmarke "Kaiserthal" hat den Belastungstest des MDR-Verbraucherformats bestanden. © MDR

Für die Nutzer stellt ein zusammenbrechendes Regal ein erhebliches Risiko dar. Der Prüfer spricht sogar von teils "katastrophalen" Ergebnissen.

Das Regal "Regalux" von Bauhaus stürzte bereits bei 500 Kilogramm zusammen, das von Obi bei einer Belastung von 700 Kilogramm und das von Toom bei 900 Kilo. Lediglich die Hornbach-Eigenmarke hielt dem Gewicht stand, ohne zu kollabieren.

Mit den Ergebnissen konfrontiert, reagierte der Baumarkt Toom umgehend und nahm das Produkt aus dem Verkauf im eigenen Onlineshop.

Bauhaus und Obi hingegen verweisen auf eigene Prüfberichte und Tests. So habe das Regal von Bauhaus sogar 1,2 Tonnen problemlos getragen.

Obi erklärt gegenüber dem MDR, dass das Schwerlastregal über ein gültiges TÜV-Zertifikat verfüge, das Sicherheit und Eigenschaften des Regals bestätigt.

Beide Baumarktketten mutmaßen, dass die Bedingungen der Tests den Ausschlag für das Versagen der Regale gegeben haben könnten. Sie verweisen zudem auf die Empfehlung in den Betriebsanleitungen, wonach die Regale an der Wand oder am Boden verankert werden sollten, um die Gefahren des Umkippens zu reduzieren.

Material zur Befestigung liegt den Regalen jedoch beim Kauf nicht bei.