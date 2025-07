Tote bei Zugunglück: Wie lange dauert die Bergung der entgleisten Waggons?

Alles in Kürze

Der Zug landete neben den Gleisen. © Thomas Warnack/dpa

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von einem Polizeisprecher am Unfallort.

Die Regionalbahn entgleiste bei Riedlingen. Zuvor hatte es dort ein Unwetter gegeben. Rund 100 Menschen waren laut Bundespolizei im RE 55, der gegen 18.10 Uhr entgleiste. Der Regionalexpress befand sich auf dem Weg von Sigmaringen nach Ulm. Der Unfallort liegt rund 45 Kilometer südöstlich von Ulm.

Auf Fotos sind abgebrochene Äste zu sehen, auch eine Achse des Zuges ist offenbar bei dem Unglück abgerissen worden und liegt einige Meter entfernt am Rande des Gleisbetts.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zogen in den frühen Abendstunden unwetterartige Gewitter über die Region. Lokal seien in kurzer Zeit 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter gefallen, sagte Meteorologe Dominik Smieskol in München.