"Mogelpackung des Monats": Hier ist nur noch die Hälfte an Saft drin

Der Fruchtsaftgehalt wurde bei Granini um die Hälfte gekürzt. © Verbraucherzentrale Hamburg

Auf den ersten Blick hat sich nicht viel geändert. Die Flasche sieht immer noch fast genauso aus wie vorher. Inhaltlich ist es jedoch anders. Erst bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass der Hinweis "100 %" Fruchtsaft fehlt.

Das, was jahrelang mit 100 Prozent Fruchtsaft verkauft worden ist, ist mittlerweile nur noch ein qualitativ wenig wertvoller Nektar und enthält nur noch die Hälfte an Orangensaft. Der Rest wird laut Verbraucherzentrale nun mit Zuckerwasser aufgefüllt, wodurch der Zuckergehalt von 8,8 auf 9,2 Prozent gestiegen ist.

Trotz der Veränderung ist der Preis gleich geblieben. Verbraucher zahlen somit auf den Fruchtsaftanteil nun das Doppelte. Transparent wird darauf allerdings nicht hingewiesen.

Die Lebensmittelindustrie spart mittlerweile bei vielen Produkten an wertvollen Zutaten, um so die Kosten zu senken. Dieser Vorgang nennt sich "Skimpflation", wie die Verbraucherzentrale erklärt, und kommt vom englischen Begriff "skimp", was so viel heißt wie knausern oder einsparen.