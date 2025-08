Verbraucherzentrale warnt vor neuer Betrugsmasche mit gefälschten Schreiben der Steuerbehörde

Leipzig/Markneukirchen - Wieder eine neue Betrugsmasche , vor der man sich als Otto Normalverbraucher in Acht nehmen muss. Diesmal warnt Sachsens Verbraucherzentrale vor gefälschten Zahlungsaufforderungen, die derzeit im Namen des Bundeszentralamts für Steuern verschickt werden.

Alles in Kürze

Sachsens Verbraucherzentrale warnt aktuell vor gefälschten Zahlungsaufforderungen, die im Namen des Bundeszentralamts für Steuern verschickt werden. (Symbolbild) © rafaelbenari/123RF

Aufgeflogen ist der Fall demnach, weil ein Rentner aus dem voigtländischen Markneukirchen einen verdächtigen Brief meldete.

Herr T., der seine Musikinstrumenten-Werkstatt bereits vor Jahren aus Altersgründen geschlossen hat, hatte überraschend ein Schreiben mit der Aufforderung erhalten, über 300 Euro zu überweisen - angeblich wegen eines nicht offengelegten Jahresabschlusses.

Der Senior, der längst nicht mehr gewerblich tätig ist, wandte sich an die Verbraucherzentrale, die bei genauer Prüfung feststellte: Die Zahlung sollte an ein Konto in Spanien gehen. "Ein klarer Hinweis auf einen Betrugsversuch", wie es von der Zentral hieß.

Gefährlich für Verbraucher: Das Schreiben wirke auf den ersten Blick täuschend echt. Es trage einen Bundesadler, enthalte ein Kassenzeichen und führe sogar eine scheinbar offizielle Absenderadresse auf. "Doch all dies dient nur dazu, Seriosität vorzutäuschen und Druck aufzubauen", warnt Heike Teubner, Expertin der Verbraucherzentrale Sachsen.